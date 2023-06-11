تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة، لمديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان الامتحانات بجميع المحافظات؛ بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة «البابل شيت» و«كراسة إجابة الأسئلة المقالية» وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، موضحا أهمية عمل محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بيانته.

لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت

وشدد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع اليوم بمديري المديريات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيديو كونفراس، أيضا على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

عدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين

ووجّه الوزير بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا على تسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.