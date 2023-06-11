جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى للطلاب وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ غدا الإثنين 12 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث يؤدي 783 ألفا و25 طالبا وطالبة الامتحانات في 2098 لجنة امتحانية بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى للطلاب

وفقاً للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين 12 يونيو ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الإثنين بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء،فيما تبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 20 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا العربية ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحي

ويستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ، ويوم الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ويوم الخميس 6 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد يوليو 2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم ومادة التفاضل والتكامل ومادة علم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 10 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الخميس 13 يوليو2023، مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق في ختام جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى للطلاب.