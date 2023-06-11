خبير تربوي يوجه نصائح مهمة للطلاب قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان والخبير التربوي، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة، وروشتة للمذاكرة، وحل امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق غدا الاثنين، بالمواد غير المضافة للمجموع، التربية الوطنية والتربية الدينية.

نصائح للطلاب في أول يوم امتحانات للثانوية العامة

وأكد أستاذ المناهج وطرق التدريس، أنه قبيل فترة يشعر بعض الطلاب ببعض مظاهر القلق والخوف والتوتر، الذي قد يجعلهم لا يستطيعون التركيز أثناء مراجعة موضوعات المقررات الدراسية المختلفة، ومن ثم التأثير على التحصيل الدراسي، بعض النصائح التربوية والإرشادات الصحية، التي قد تساعد أبناؤنا الطلاب والطالبات على التخلص من هذا التوتر والقلق، وتزيد من نسبة تركيزهم أثناء المذاكرة، ومراجعة الدروس والمقررات الدراسية المختلفة من خلال اتباع ما يلي:

- المذاكرة وفقاً لجدول الطالب لمراجعة المقررات الدراسية.

- ينبغي على كل طالب وطالبة، أن يُعد جدولاً يساعده على ترتيب التوقيتات الزمنية لمراجعة موضوعات المقررات الدراسية المختلفة، مما قد يُساعد الطلاب على الشعور بالاطمئنان، وتقليل حدة التوتر والقلق، نظرا لأن عقل المتعلم اعتاد على ترتيب المذاكرة وفقاً لهذه التوقيتات الزمنية.

- تقليل أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي على الطلاب أن يبتعدوا قدر المستطاع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء فترة المذاكرة ومراجعة الدروس، حتى لا يكون هناك مشتتات تحول دون تركيز الطالب أثناء مراجعة الدروس والمقررات المختلفة.

- الحصول على فترات من الراحة أثناء المذاكرة ومراجعة الدروس ، ينبغي على الطالب ان يساعد المخ في تنظيم وترتيب الافكار اثناء فترة المذاكرة وذلك من خلال الحصول على فترات راحة تتراوح من (10: 15) دقيقة عقب مراجعة كل درس أو موضوع، في المقرر الدراسي، حتى يكون هناك فرصة كافية للمخ لتنظيم ما تم اكتسابه ومراجعته من معلومات، وربطه بما سبق من معلومات أخرى، كي يسهل استدعائها أثناء تأدية الامتحان.

حل نماذج امتحانات الثانوية العامة

- ينبغي على الطلاب حل أكبر قدر ممكن من نماذج امتحانات الثانوية العامة للأعوام السابقة وفقاً للزمن المحدد لكل اختبار، للتدريب على ضبط النفس عند تأدية الامتحانات داخل اللجان الامتحانية المختلفة.

كما وجه الخبير التربوي الدكتور أحمد سيد، نصائح تربوية لطلاب الثانوية العامة أثناء حل الامتحانات باللجان المختلفة:

- النوم مبكرا ليلة الامتحان

- تأكد الطالب أن بحوزته جميع الأدوات التي يحتاجها أثناء تأدية الامتحان، مثل الأقلام والمسطرة والألة الحاسبة وغيرها.

- مراعاة الالتزام بحضور الطلاب قبل موعد بداية الامتحان بنصف ساعة على الأقل، حتى لا يتأخر عن دخول لجنة الامتحان.

- عدم حيازة الطالب للتليفون المحمول أو الساعات الذكية أو السماعات عند دخوله لجنة الامتحان، لأن ذلك يعرض الطالب للمساءلة القانونية.

- التأكد من كتابة بيانات الطالب، وتظليل أرقام الجلوس على ورقة الامتحان «البابل شيت» بكل دقة، وفقا للتعليمات المعمول بها هذا العام.

- قراءة أسئلة الامتحان بدقة، وعدم التسرع في اختيار بدائل الإجابة على مفردات الاختبار.

- البدء في إجابة الأسئلة الأسهل ثم الأصعب فالأصعب.

- في حالة الانتهاء من حل جميع الأسئلة يُنصح بعدم مغادرة لجنة الامتحان قبل انقضاء وقت الامتحان مع المكوث في اللجنة الوقت المتبقي لمراجعة ما تم حله من أسئلة.