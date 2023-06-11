وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: كل مجتهد سيجني ثمار جهده

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023، عبر« الوطن» استعداداً لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة التي تنطبق غداً الإثنين بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة: «أتحدث إليهم كأبنائي.. نحن فعلنا كل شيء من أجل راحتكم، ومن أجل أن تخوضوا امتحانات نزيهة وعادلة وآمنة، لأنكم ستشاركون مستقبلا في بناء بلادكم.. أدعوكم لاستثمار الوقت وبذل كل الجهد بعيدا عن التوتر وتحميل أنفسكم فوق طاقاتكم.. لن يحصل منكم إلا على ما يستحق وفق جهده ومستواه وتحصيله الدراسي، ولن نسمح لأي طالب بأن يحصل على فرصة طالب مجتهد، لا بالغش، ولا بغيره».