وزير التعليم يحذر من الكتابة على كتيبات المفاهيم للثانوية العامة 2023

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، التي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.

توزيع كتيبات المفاهيم على لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد الوزير، أن يتم توزيع كتيب المفاهيم على اللجان قبل الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

تزويد أعضاء الكنترول

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على أنه تم تزويد أعضاء الكنترول للمشاركة مع رؤساء اللجان في عملية توزيع أوراق الأسئلة، والبابل شيت والأسئلة المقالية، والتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم أوراق الإجابة والأسئلة لسهولة توزيعها.