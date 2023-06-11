رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة قبل ساعات من انطلاقها

واصلت أحياء محافظة القاهرة جهودها لرفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من رفع للإشغالات والباعة الجائلين، وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق استعدادا لانطلاق الامتحانات غدا.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استعدادات الأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2023 التي ستنطلق غدا الاثنين بالمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو وتنتهي الخميس 13 يوليو المقبل.

منع مواقف السيارات أمام اللجان

وجهت نائب المحافظ، رؤساء أحياء المنطقة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب مع رفع كفاءة أعمال الإنارة بمحيط اللجان طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع وحدة رصد حلوان والمتابعة الميدانية والإنارة والأجهزة المعنية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة الإنارة بمحيط المدارس ذلك بالتزامن مع إجراء الامتحانات حيث تم تفقد عدد من المدارس بنطاق حي حلوان التي تعقد بها الامتحانات للوقوف علي مدي جاهزيتها واستمرار حملات النظافة اليومية بمحيط المدارس ورفع الاشغالات ومراجعة الانارة والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية لتوفير بيئة آمنه للطلاب، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة.

تنظيف محيط المدارس

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال رئيس الحي، برفع درجة الاستعداد للقصوى وتكثيف أعمال النظافة المحيطة بالمدارس، التي شملت محيط مدرسة طه همام بمنطقة الكندي ومدرسة السيدة خديجة بمعاونة جميع الإدارات المعنية وهيئة النظافة.

منع الإشغالات

وفي إطار تنفيذ التوجيهات برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها، بما لا يعكر صفو الامتحانات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وقام حي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبو المكارم بالتنسيق مع فرع الهيئة والرصد البيئي والإشغالات، بشن حملات يومية لرفع كفاءة النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس التي شملت «مدرسة المنيرة الثانوية بنات - المدرسة الخديوية الثانوية العسكرية للبنين - مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات - مدرسة السنية الثانوية بنات».

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي تحت إشراف اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادى بالتنسيق مع هيئة النظافة بعمل حملة نظافة بعدة مناطق بالحي شملت محيط أكاديمية السادات، وشارع مصر حلوان الزراعي، ومراجعة أعمال النظافة بمربع المدارس في غرب المعادي من خلال خط سير يومي للمتابعة المستمرة.