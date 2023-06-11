وزير التعليم: تفتيش طلاب الثانوية العامة 2023 ثلاث مرات بالعصا الإلكترونية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية»، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

حيازة الهاتف المحمول جريمة

أكد وزير التربية والتعليم، مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتنبيه على الطلاب، بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

كما أكد ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: «أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».