عاجل.. الأهلي يقهر الوداد ويتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة 11 في تاريخه، بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لمثله، في لقاء الإياب للمباراة النهائية من البطولة، والتي أقيمت على استاد «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.

الأهلي توج باللقب بعد الفوز في الذهاب بثنائية مقابل هدف، في استاد القاهرة، قبل التعادل بالمغرب، ليفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وتوج الأهلي باللقب أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، وهذه النسخة 2022.

سيطرة للوداد في بداية اللقاءبدأ الوداد اللقاء بسيطرة على مجرياته وسط تهديد متواصل من ضربات حرة مباشرة احتسبت للفريق المغربي على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة تصل إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، دون أن تلمس أحدا.

أول تهديد حقيقي لمرمى الأهلي كان عبر أيوب العملود، ظهير أيمن الوداد، بعدما اخترق دفاعات الأهلي، في الدقيقة 13، دون أي وجود دفاعي لينفرد بمحمد الشناوي، إلا أن العملود لعب الكرة بطريقة سيئة لتضيع فرصة التقدم بهدف للوداد.

الوداد يتقدم بالهدف الأولونجح الوداد في التقدم بالهدف الاول في الدقيقة 27، من ضربة حرة مباشرة مشكوك في صحتها، ليلعبها يحيي عطية الله، لتدخل المرمى بشكل مباشر رغم إرسالها عرضية ليتقدم بالهدف الأول.