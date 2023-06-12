جماهير كفر الشيخ تحتفل بفوز الأهلي بدوري الأبطال بالدفوف والطبول.. ولا فيه غيره يفرحني

احتفلت جماهير ومشجعو النادي الأهلي من أبناء محافظة كفر الشيخ بفوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بدولة المغرب في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

احتفالات في الشوارع بفوز الأهلي

وأشعلت جماهير كفر الشيخ الشماريخ والألعاب النارية، في شوارع مراكز ومدن المحافظة، كما جرى استخدام الدفوف والأبواق، وتعالت هتافات الفرحة والفوز، وسط حالة من الفرحة والسعادة البالغة بتحقيق اللقب الأفريقي.

وتابع الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ المباراة بالمقاهي والكافتيريات ومراكز الشباب، وسط اهتمام بالغ بالمباراة، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

حالة من الفرحة بشوارع محافظة كفر الشيخ

وعمت حالة من الفرحة شوارع كفر الشيخ، وأشاد جماهير النادي الأهلي بأداء اللاعبين، والذين حققوا الفوز في مباراة كان يضع عليها الجماهير آمالا كبيرة في استعادة اللقب الذي حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

وكان الأهلى حقق الفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 3 / 2.