حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

حرصت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ على مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي، التي بدأت فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بدولة المغرب فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 - 2023.

مقاهي كفر الشيخ تمتليء بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين والجماهير الذين حرصوا على مؤازرة الأهلي، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة في مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة في تاريخه، في ظل رغبته في تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذي حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير

كما فتحت عدداً من مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، فضلاً عن تجهيز الدفوف والأبواق للاحتفال بالأهلي في حالة الفوز علي الوداد.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف للوداد المغربي، في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين، يوم الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق «بيرسي تاو، وكهربا».