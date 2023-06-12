شوارع الدقهلية حمراء.. احتفالات أهلاوية صاخبة على أصوات الطبول والأغاني

سيطرت حالة من الفرحة الشديدة على جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد المغربي في نهاية بطولة أمم إفريقيا للأندية 2023 داخل أرضية مركب محمد الخامس في المغرب.

فوز النادي الأهلي أمام الوداد

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب أمام فريق الوداد المغربي على استاد القاهرة يوم الاثنين الماضي بهدفين مقابل هدف لحصد اليوم البطولة على الأراضي المغربية ويفوز بالـ11 ويحقق حلم جماهيره.

فرحة جماهير النادي الأهلي

واحتفلت الجماهير بحالة من الفرحة والهتافات تعبيرا عن سعادتهم بفوز الأهلي، «أهلي أهلي، وأنا الأهلي اللي كان والحاضر» وارتفعت الهتافات تشجيعا للنادي الأهلي بعد فوزه علي الوداد المغربي.

وأشعل جماهير الأهلي الألعاب النارية الحمراء احتفالا بفوز الأهلي داخل شوارع مدينة السنبلاوين بالدقهلية، وزينت الأعلام الخاصة بالنادي الأهلي شوارعها على أصوات الدفوف والطبول والأغاني الجماهيرية، تعبيرا عن فرحتهم الكبيرة بالفوز.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز البطولة بعد أن سجل محمد عبدالمنعم هدف التعادل في نهاية الشوط الثاني، من ركنية نفذها علي معلول، فانتهت المباراة بفوز الأهلي 3/2 بمجموع اللقائين.