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عمرو دياب يهنئ الأهلي بحصد اللقب الإفريقي: «لاعبيه أبطال وجمهوره عظيم»

كتب:

خالد فرج
01:32 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

هنأ النجم الكبير عمرو دياب، النادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم باللقب الحادي عشر من دوري أبطال أفريقيا .

وكتب عمرو دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مبروك للنادي الأهلي الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على نادي الوداد المغربي في مجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف لآخر في مباراة الإياب التي أقيمت بالدار البيضاء.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.