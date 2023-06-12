عاجل.. كولر يكشف مفاجأة بعد التتويج بلقب أفريقيا.. «يعلنها لأول مرة»

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته الكبيرة، بتتويج فريقه بدوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك عقب التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، واستفاد النادي الأهلي من انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

إصابة اللاعبين بالإحباط

وقال «كولر» في تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الأهلي: «لاحظت إصابة لاعبي الفريق الأحمر بحالة من الإحباط الكبير عقب لقاء الذهاب داخل غرفة الملابس، لذا سارعت على الفور بدعمهم على الصعيد النفسي لإخراجهم من تلك الحالة النفسية المزرية».

وأضاف: «ما أزعجني هو تفكير اللاعبين السلبي في سيناريوهات نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام ذات الفريق والذي انتهى بتتويج الوداد على حساب الأهلي، وهو ما عملت عليه منذ اليوم الأول من مباراة الذهاب، وبالفعل جميع اللاعبين نجحوا في إخراج نفسهم من تلك الحالة السلبية».

وتابع: «ما أكد لي أن جميع اللاعبين وصلوا لأعلى قمة تركيزهم ونجحوا في استيعات كل ما تحدثنا فيه كجهاز فني مع اللاعبين هو رؤية حالة الإصرار الكبيرة التي أظهروها خلال تدريب الفريق الأخير».

وأردف: «ما لا يعمله الجميع أن الفريق يخوض تدريب في نفس يوم أي لقاء نخوضه في مختلف البطولات، سواء في جميع المسابقات المحلية أو القارية، وهو الأمر الذي أكشف عنه للإعلام للمرة الأولى، وأيضا هو كلمة السر في نجاحنا».

حالة اللاعبين بعد لقاء الذهاب

وأتم: «معلول أصيب بحالة من الإحباط الكبير والحزن بعد لقاء الذهاب بعد شعوره بأنه تسبب في الهدف الذي دخل مرمانا خلال تلك المباراة، لذا هيأته على الصعيد النفسي جيدا، وفي النهاية كافئنا بصناعة هدف الفريق اليوم والذي سجله عبدالمنعم».