عاجل.. تقارير الصحف المغربية تفجر مفاجأة بشأن رأسية محمد عبد المنعم

أفردت صحف ومواقع المغرب، مساحات واسعة لتتويج الأهلي الأخير بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، واستفاد النادي الأهلي من انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

LE 360: رأسية عبدالمنعم تكبد الوداد خسارة مالية فادحة

وذكرت صحيفة «LE 360» المغربية أن ضربة محمد عبدالمنعم الرأسية نجحت في انتزاع لقب الأهلي الحادي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد وكبدت الوداد خسارة مالية فادحة، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله، في مباراة التي جمعتهما بمركب محمد الخامس لحساب إياب الدوري النهائي.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الوداد المغربي كان ليحصل على مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم (مجموع منح من الدور الأول إلى التتويج)، الذي يخصصه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لبطل دوري الأبطال.

البطولة: عبدالمنعم يوجه صدمة قاتلة للوداد

وسلط موقع «البطولة» المغربي، الضوء على تتويج النادي الأهلي بالنجمة الأفريقية الحادية عشر في تاريخه، حيث أوضح الموقع المغربي أنه وعلى الرغم من سيطرة الوداد على مجريات الشوط الأول من اللقاء والتكتل الدفاعي الكبير للاعبي الفريق المغربي، إلا أن الفريق الودادي تلقى صدمة هدف التعادل من الأهلي عن طريق ركنية علي معلول، تمكن محمد عبد المنعم إلى ترجمتها لهدف، في حدود الدقيقة الـ'78 من عمر المواجهة.

المنتخب المغربية: الأهلي يجرد الوداد من لقبه ويعزز رقمه القياسي

فيما قالت صحيفة المنتخب المغربية، أن الأهلي نجح في تجريد الوداد من لقبه وعزز رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة، بعدما رفع رصيده من الألقاب بتلك البطولة لـ 11 لقبا، ليثأر بذلك الفريق الأحمر من هزيمته في نهائي العام الماضي أمام الوداد.