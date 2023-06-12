عاجل.. طلب مهم من «كاف» للأهلي بعد التتويج بلقب إفريقيا للمرة الـ11

توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بطلب عاجل للنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك عقب تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، على حساب الوداد المغربي، وذلك عقب التعادل بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، واستفاد الأحمر من انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

«كاف» يتوجه بطلب جديد للأهلي

توجه كاف بطلب جديد للأهلي وعلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والخاص ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية على النحو التالي: «عزيزي مدير حساب الأهلي، نجدد الطلب.. برجاء الاطلاع على الصورة المرفقة وإرسال شعار محدث.. مع فائق الاحترام والتقدير.. أدمن الحساب».

وجاء ذلك بعد تتويج النادي الأهلي بلقبه الحادي عشر بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يستلزم معه إضافة النجمة الأفريقية الحادية عشر على شعار النادي الأهلي.