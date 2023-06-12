عاجل.. مشادة بين كهربا ولقجع بعد تتويج الأهلي بأفريقيا.. والشناوي يتدخل (فيديو)

شهدت احتفالات النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس، بعد تعادل المارد الأحمر مع نظيره الوداد المغربي، بنتيجة 1-1، في إياب مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء أمس الأحد، مشادة كلامية بين الثنائي محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد الأفريقي.

ونشر موقع «شوف» المغربي، مقطع فيديو من احتفالات لاعبي النادي الأهلي في أعقاب تتويج الأحمر باللقب على حساب الوداد، وأثناء مرور «لقجع» بجوار كهربا أثناء احتفاله بتتويج الأهلي بدوري الأبطال عاتبه رئيس الاتحاد المغربي بالمبالغة باحتفاله، وطالبه بإيقاف صراخه أثناء الاحتفال ودخل لقجع في مشادة كلامية مع لاعب النادي الأهلي، قبل أن يتدخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر للتهدئة وينجح في إنهاء الأمر سريعا.

الأهلي بطل أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه

وتوّج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله أمام مضيفه الوداد المغربي، بهدف لمثله في إياب نهائي الأبطال، الأحد 11 يونيو 2023، في ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الوداد الرياضي، قد انهزم في مباراة الذهاب بهدفين لواحد، وبالتالي توج الفريق المصري باللقب بفوز بنتيجة 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.