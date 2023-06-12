فرحة على شواطئ الغردقة.. الأجانب يحتفلون بتتويج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سادت الفرحة شواطئ الغردقة بفوز النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية الحادية عشر في تاريخه، عقب التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، واحتفل عدد من السائحين الأجانب بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في فرحة وسعادة غامرة.

فرحة على شواطئ الغردقة

قال نبيل حسين مدير عام منتجع سياحي بالغردقة، إن السياح الأجانب ارتدوا تي شيرت النادي الأهلي، حاملين أعلام مصر والأهلي وسط فرحة والرقص على أنغام الموسيقى.

شاشات ضخمة على الشواطئ

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد كبير من السياح الأجانب شاهدوا مباراة الأهلي المصري والوداد الإفريقي في نهائي البطولة الإفريقية، على شاشات ضخمة، حيث أعدت الفنادق والمنتجعات السياحية شاشات عملاقة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمتابعة الحدث الكبير.

أعلام الأهلي على شواطئ الغردقة

وأشار أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة، إلى أن أجواء احتفالية سادت شواطئ الغردقة، حيث حمل عدد من السائحين أعلام الأهلي على متن لانش سياحي، خلال رحلة بحرية وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي.

سائحة تقدم التهنئة للأهلي

وقدمت ليزا السائحة الإنجليزية التهاني للنادى الأهلي وجماهيره في مصر، وأعربت عن سعادتها بفوز الأهلي بالبطولة وصعوده إلى كأس العالم للأندية، ومقابلة فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية وهو فريقها المفضل دائم في الدوري الإنجليزي.