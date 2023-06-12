مهرجان النحت على البطيخ يبهر سياح الغردقة.. تقريب لثقافات الشعوب (صور)

شهدت مدينة الغردقة مساء أمس، انطلاق فاعليات مهرجان النحت على البطيخ، بمشاركة 120 فندقا ومنتجعا سياحيا، وتوافد عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ولجنة تحكيم من أفضل الشيفات وخبراء السياحة في مصر.

مهرجان النحت على البطيخ

كشف أحمد جابر منسق عام مهرجان النحت على انطلاق فعاليات المهرجان باستخدام كميات كبيرة من البطيخ، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الفعاليات شملت مسابقة النحت على البطيخ ومسابقة أطباق مقبلات وطبق رئيسي بالبطيخ وطبق حلو من البطيخ وعمل تورته بالبطيخ وعدد من المسابقات المتنوعة.

مهرجان البطيخ في الغردقة

ومن جانبه أضاف محمود عبد الصادق مدير المهرجان، أن الهدف من مهرجان البطيخ هو تنشيط السياحة ودعم القطاع السياحي، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن فعاليات المهرجان رسالة قوية للعالم بأن مصر آمنة وتتمتع بمقومات طبيعية وسياحية.

تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

وأشار محمود لطفي مدير تسويق سياحى بالغردقة إلى أن حضور ممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية وآلاف السائحين الأجانب وعدد من وكالات الأنباء العالمية لفعاليات المهرجان هو خير تسويق للسياحة في الغردقة، مؤكدا في تصريحات لـ «الوطن» أن السياحة هي القوة الناعمة واللغة التي تقرب الثقافات بين شعوب العالم.