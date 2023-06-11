شواطئ الغردقة تجذب السياح الأجانب لممارسة الغطس.. تضم مواقع غوص فريدة

شهدت شواطئ الغردقة اليوم، إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغطس من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية، في أول أيام إعادة فتح الشواطئ أمام الأنشطة البحرية، بقرار من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بعد غلق استمر لمدة يومين.

توافد السياح على شواطئ الغردقة

وتوافد مئات السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة ورحلات الغطس لممارسة هوايتهم المفضلة في السباحة والسنوركل والغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، حيث تضم الغردقة أفضل مواقع غوص فريدة من أفضل وجهات سياحية حول العالم، حيث اختارها موقع «تريب أدفايزر» العالمي ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم.

الغوص في شواطئ الغردقة

وقال الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي ومدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، وهي المعنية بالحصول على تصاريح للغوص وإبحار المراكب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 4 ملايين سائح من جنسيات مختلفة يمارسون سباحة الغوص والأنشطة البحرية في شواطئ الغردقة سنويا، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة، وبها أفضل مواقع الشعاب المرجانية في العالم، مؤكدا أن السياح يأتون من جميع دول العالم خصيصا لممارسة الغطس بشواطئ الغردقة وأكثر الجنسيات إقبالا هي الألمانية والتشكية والبولندية والإيطالية والإنجليزية الفرنسية.

أشهر مواقع الغوص بشواطئ الغردقة

وأضاف «غلاب»، أن الغردقة تضم مواقع غوص هي الأفضل في العالم تقدر بـ14 موقعا للغوص، بمحمية الجزر الشمالية شمال مدينة الغردقة.

ومن أشهر مناطق الغوص في الغردقة، «أبو النحاس، وشبرور، وسيول الكبير والصغير، و شعاب العرق وأبو فانوس، وشعاب الفنادير، ووترتل باي، وأم جمعر، وأبو نوقر، والدير، وأبو جلاوة، وكارلوس»، وتحتوي على كائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية وأسماك ملونة.