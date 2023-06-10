«صلاح» يودع معجبيه قبل مغادرته الغردقة للانضمام لمعسكر المنتخب

حرص محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على وداع معجبيه بيه والتقط الصور التذكارية معهم، في مقر إقامته بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، قبل مغادرتها للانضمام لمعسكر المنتخب.

صلاح يغادر الغردقة

وحرص «صلاح» على قضاء إجازته في منتجع الجونة للعام الخامس على التوالي، قبل أن يغادرها للانضمام لمنتخب مصر القومي، مودعا معجبيه الذين وصفوه بالودود المتواضع.

إجازة صلاح بالغردقة

واستمرت إجازة «صلاح» في مدينة الغردقة 4 أيام، حيث كان يقيم في فيلا خاصة، ويذهب إلى مكانه المفضل بجزيرة بيوض صباحا، ويعود مساء مع غروب الشمس ليمارس هوايته المفضلة في السباحة والسنوركل، ثم تناول الغداء في أحد المطاعم بمنتجع الجونة.

جزيرة بيوض بالغردقة

وكشف عمرو بلحة، أحد المسؤولين بمنتجع الجونة، ومن معجبيه، أن «صلاح» حرص على قضاء إجازته على شواطئ جزيرة بيوض التي يعشقها، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن جزيرة بيوض لقبت بجزيرة النجوم لحرص عدد من النجوم والمشاهير على زيارتها بشكل دوري، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وشواطئ خلابة ومياه فيروزية ورمال ناعمة وطبيعة هادئة.