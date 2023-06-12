كثافات متحركة في شوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار مكثف لرجال المرور

تشهد معظم الطرق والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن وسيولة في أماكن أخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انتشار مُكثف من قبل رجال المرور.

كثافات متوسطة

ويشهد ميدان رمسيس وحتى العباسية، كثافات مرورية متوسطة، حتى الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم، حيث تكون هناك كثافات غير مؤثرة وبسيطة، فضلًا عن الكثافات في شارع الهرم بسبب غلقه في الاتجاهين بسبب أعمال حفر المترو الرابع.

تباطؤ حركة السيارات

ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وتزداد الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية، ونشهد حالة من السيولة المرورية عند كوبري الجلاء تستمر حتى طريق العروبة.

وتظهر كثافات نسبية غير مؤثرة، تختفي عند الوصول إلى طريق المطار، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات.