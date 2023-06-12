أسعار تذاكر قطارات التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية

حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2023 لنوعية التالجو، موضحة أنّ هذه النوعية من القطارات تعمل يوميا في إطار حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وتشمل شاشات عرض وكاميرات مراقبة داخل العربات، ما يتيح درجة عالية من الأمان للركاب.

أسعار تذاكر القطارات

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2023 لنوعية التالجو، وفق ما حددتها هيئة السكة الحديد:

- 225 جنيها للدرجة الأولى.

- 175 جنيها للدرجة الثانية.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية 2023 لنوعية التالجو

مواعيد قطار تالجو رقم 2025

يقوم قطار تالجو رقم 2025 من محطة القاهرة 8:00، ويصل إلى محطة سيدي جابر 10:14.

مواعيد قطار رقم 2023

يتحرك من محطة القاهرة الساعة 14:00، ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 16:14، ويتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 16:23.

مواعيد قطار رقم 2022

يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00، ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 7:10، ويصل إلى محطة القاهرة 9:35.

مواعيد قطار رقم 2024

يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 14:00، ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 14:10، ويصل إلى محطة القاهرة 16:30.

تشغيل قطارات تالجو بين «القاهرة - الأقصر»

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، تشغيل قطارات تالجو بين «القاهرة - الأقصر» والعكس، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وترصد تفاصيلها «الوطن» في السطور التالية:

قطار رقم 2040

- يتم تشغيل قطار 2040 على خط «القاهرة - الأقصر».

- يعمل القطار في الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:40 مساء.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر في تمام الساعة 5:10 صباحا.

قطار رقم 2041

- يتم تشغيل قطار 2041 على خط «الأقصر - القاهرة».

- يعمل قطار 2041 في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- يقوم القطار من محطة الأقصر في تمام الساعة 8:30 صباحا.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 5:25 مساء.