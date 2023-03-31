خطوات حجز تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد.. من البيت ووفر مشوار للمحطة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منذ الأربعاء الماضي، تشغيل ثاني قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة إلى الوجه القبلي والعكس، ويرغب جمهور الركاب والمسافرين من وإلى الصعيد في معرفة خطوات حجز تذاكر قطارات التالجو، لما تتميز به من إمكانات حديثة ومتطورة، ومزودة بأحدث التقنيات وتوفر درجات عالية من السلامة والأمان.

حجز تذاكر قطارات تالجو

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات حجز تذاكر قطارات التالجو، حيث كشفت هيئة سكك حديد مصر، أن حجز تذاكر قطارات تالجو متاحة إلكترونيا عن طريق رابط محدد للهيئة فضلا عن إتاحة الحجز يدويا من شباك التذاكر بالمحطات المختلفة.

خطوات حجز تذاكر قطار تالجو الفاخر

وفيما يلي خطوات حجز تذاكر قطار تالجو الفاخرة:

- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر القطارات بشكل عام.

- اختر مستخدم جديد إذا كنت تسجل لأول مرة.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- اختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة التي يرغب السفر عليها.

- ادخل بيانات الدفع المطلوبة عن طريق الفيزا.

- تعرض بيانات الحجز تلقائيا ويتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

خطوات حجز قطارات السكة الحديد أون لاين

ويتاح حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بشكل عام طبقا للخطوات السابقة وتشمل قطارات الدرجة الأولى والثانية والمكيفة والـ«VIP».

قطارات تالجو الفاخرة

وتعد قطارات تالجو الفاخر وسيلة نقل جماعي مُحسنة وتقلل الضغط على شبكة الطرق وتوفر استهلاك البنزين في ظل وجود ما يزيد على 2.5 مليون مركبة تتحرك على شبكة الطرق.

مسافة السفر بقطارات تالجو

وتحل قطارات التالجو، مشكلة السفر لمسافات وساعات طويلة لصعيد مصر، حيث تستغرق رحلة قطارات التالجو من القاهرة حتى أسوان أقل من 12 ساعة والأقصر 10 ساعات، وقنا 8 ساعات، وسوهاج 5 ساعات وأسيوط 3 ساعات ونصف فقط، ليوفر الوقت لمواطني الصعيد.