تشريح جثمان طفل للاشتباه في وفاته جنائيا بحلوان

قررت النيابة العامة نقل جثمان طفل إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والديه للاستماع لأقوالهما.

شبهة جنائية

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من مفتش الصحة بدائرة قسم الشرطة، يفيد بأنه أُبلغ بوفاة طفل يدعى «آدم أ ق»، 7 سنوات، وانتقل للكشف الظاهري على الجثمان وإنهاء الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.

وأشار مفتش الصحة، إلى أنه بالفحص تبين وجود إصابات في الجثمان تدل على تعرض المجني عليه للضرب والتعذيب.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين صحة بلاغ مفتش الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تكثيف الجهات الأمنية

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد كيفية حدوث تلك الإصابات والمتسبب بها، وضبط الجاني وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.