وفاة طفل من ضحايا حادث الإسماعيلية.. ونقل 5 مصابين للعناية المركزة

توفي طفل متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية صباح اليوم، فيما تم نقل 5 آخرين إلى غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة لوصولهم المستشفى مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلي بالرأس والبطن.

21 مصابا في المجمع الطبي

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إنه تم توزيع المصابين بقسم الطوارئ على الأقسام المختلفة «العظام والجراحة والمخ والأعصاب والأطفال»، للتعامل مع الحالات وإجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر أنه يتم إجراء الإشعات والتحاليل اللازمة لكافة المصابين في حادث الإسماعيلية، مشيراً إلى أن المجمع الطبي استقبل 21 حالة من المصابين، بينما تم نقل 19 آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

كسور ونزيف داخلي وغيبوبة

وكشفت المصادر أن غالبية المصابين من الأطفال في حادث الإسماعيلية في أعمار بين 8 سنوات و16 سنة، فيما أكدت المصادر أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة وجروح ونزيف داخلي بالمخ والبطن وكدمات مختلفة وسحجات بالجسم.

وأضافت المصادر، أن جميع المصابين وسائق السيارة مقيمين بمحافظة الشرقية، وكانوا في طريقهم للعمل في مزرعة على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.