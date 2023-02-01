مأساة وفاة طفل في المنيا بسبب بقرة وكلب.. «الحبل لف حول رقبته»

طفل صغير، كان يجر بقرة، متجها بها إلى حظيرة الماشية الملحقة بمنزله، وفي الطريق ظهر كلب ينبح، فأسرعت البقرة تجري وتهرول، فالتف حبل يجر به الطفل البقرة ويعرف بـ«الرثن»، حول عنقه، فسقط على الأرض مغشيا عليه، وما إن انتهى نباح الكلب، وتوقفت البقرة عن الجري، كان الطفل قد فارق الحياة.

مئات يشيعون جنازة الطفل زياد

وشيَّع المئات من أهالي قرية الفقاعي في غرب مركز أبوقرقاص، جنازة الطفل «زياد.م.ح»، 5 أعوام، والذي توفي بسبب بقرة، كان يجرها وفجاة انطلقت في الجري بعد أن ظهر نباح كلب.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمَّن ورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، بوصول الطفل «زياد.م.ح»، 5 أعوام، مقيم بقرية الفقاعي، التابعة للوحدة المحلية ببني موسى، جثة هامدة.

حبل التف حول رقبة الطفل

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، تبين أن الطفل المتوفى كان يجر بقرة متجها بها إلى حظيرة الماشية، وفجأة ظهر كلب ينبح، فانطلقت البقرة في الجري، فالتف الحبل المعروف بـ«الرثن» المستخدم في جر الماشية حول عنقه، حينما انطلقت البقرة في الجري بشكل مفاجئ وبسرعة، ونتج عن ذلك مصرع الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتقرر التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت التصريح بدفن الطفل بعد مناظرة الجثة بمعرفة مفتش صحة مركز أبوقرقاص.