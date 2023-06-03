انتشال جثمان غريق الروضة الخضراء بالإسكندرية على بعد 25 كيلومترا 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، المدعومة بغواصين الخير المتطوعين، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، لقي مصرعه غرقا في أحد شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك بعد 5 أيام من تكثيف البحث؛ إذ وجد جثمانه على بعد 25 كيلومترا من مكان الغرق.

تفاصيل غرق شاب في الروضة الخضراء

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى عبدالرحمن ابراهيم صديق، 17 سنة، عصر الاثنين الماضي، في شاطئ أبو يوسف، شمال الروضة الخضراء.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة للبحث عن غريق الروضة الخضراء، جرى إبلاغ الغواصين كافة، وجرت عملية البحث على مدار 5 أيام.

انتشال الجثمان على بعد 25 كيلومترا

واضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أنه ظهر على بعد 25 كيلومترا من مكان الغرق، نتيجة انجراف التيار، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما جرى انتشال غريق آخر منذ قليل في نطاق الساحل الشمالي، كان قد غرق في اليوم ذاته بسبب ارتفاع الأمواج وقتها.