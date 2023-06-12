تجديد حبس مسجل خطر سرق مجوهرات بـ200 ألف جنيه من شقة في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق وقم بالاستيلاء على المصوغات الذهبية، كما طلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية حول الواقعة.

سرقة شقة الرابعة فجرا

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مباحث قسم شرطة حلوان، عندما حضر مالك الشقة مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية في تمام الساعة الرابعة فجرًا الثلاثاء، من داخل الشقة محل سكنه، وأدلى بأقواله بما حدث.

وبالانتقال والفحص تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «ع.أ» له معلومات جنائية، وتمّ ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته «المشغولات الذهبية» قيمتها 200 ألف جنية المستولى عليها وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق وأقرّ بارتكاب واقعتي سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

عقوبة السرقة

وقال تامر الشايب المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.