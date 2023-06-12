حوادث اليوم: ضبط شخصين لغسل أموال بـ20 مليون جنيه وسقوط عصابة سرقة المساكن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى محافظات الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وتمكنت خلالها من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من المخالفات والمحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز الضبطيات

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز تلك الضبطيات التى أسفرت عنها حملات وزارة الداخلية، وأبرزها ضبط 3 أشخاص جمعوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات، وضبط شخصين لغسل أموال بـ 20 مليون جنيه، وسقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة.

ضبط شخصين لغسل أموال بـ20 مليون جنيه

ففي محافظة القاهرة، أسفرت جهود مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهم بإرتكاب جريمة النصب والإحتيال على المواطنيين وجمع مبالغ مالية كبيرة منهم تجاوزت 20 مليون جنيه من غسل الأموال فى شراء سيارات وتأسيس شركات.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة أن المتهمان قاما بالنصبلا على عدد من المواطنيين وأخذوا منهم مبالغ مالية كبيرة بحجة توظيف تلك الأموال فى مجال الإستيراد والتصدير ولكنهم أمتنعا عن إعطاء الأرباح الشهرية المتفق عليها للضحايا، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان وإقتيادهما الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

وفي حملة أمنية أخري بمحافظة القاهرة، تمكنت خلالها رجال الشرطة من القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين لقيامهما بإرتكاب عدد من وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بارتكاب 3 وقائق بنفس الطريقة، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ضبط 3 أشخاص جمعوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أما في محافظة دمياط، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لارتكاب جريمة الإتجار وترويج المواد المخدرة وجمع مبالغ مالية من وراء ذلك، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وسيارات وعقارات وإيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية ومحاولات إظهارها أنها من كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك المبالغ بـ 450 مليون جنيه تقريبًا.