تفاصيل حبس المتهمين باستعراضهما بالدراجة النارية في القاهرة

باشرت جهات التحقيقات مع المتهمين اللذين ظهرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمقطع فيديو يتضمَّن قيام قائد دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» وبرفقته آخر بأداء حركات استعراضية على طريق جمصة الدولي، معرضاً حياتهما والآخرين للخطر، وتم ضبطهما وتبين أنهما مقيمان بمحافظتي القاهرة ودمياط.

وقررت النيابة حبسه المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

هذه الوقائع أصبحت هي السبب الرئيسي في الحوادث

وعن تفاصيل العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمان، علق المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن» إن هذه الوقائع أصبحت هي السبب الرئيسي في وفاة أشخاص كثيرة بحوادث الطرق في الوقت التي حرصت الدولة على أن تبذل قصارى جهدها نحو تنظيم حركة المرور ومنع تعريض المواطنين للخطر.

الحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه

وأضاف «محفوظ» أن المتهمين سيواجهان عقوبة المقررة بنص المادة 361 مكرر (أ) كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وايضا يقع الجاني تحت تاثيم نص الماده 81 ومواد التجريم الاخرى من قانون المرور والتي تجعل من افعال هؤلاء الجناه والسرعه المقرره واجراءات الامان التي يجب ان يتبعها السائق على الطريق..قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.