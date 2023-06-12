انطلاق امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، إذ يؤدي 25 ألفا و202 طالب امتحان مادتي التربية الوطنية، والدينية، داخل 79 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

مراجعة جاهزية المدارس

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى مراجعة جاهزية المدارس من حيث «الأثاث، والإنارة، والمياه، والأمن، والنظافة»، والإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المُعلم وضيوف المحافظة، وتجهيزها بالأثاث، ووسائل الراحة اللازمة، والخدمات المعاونة، من أجل تسهيل الأمور كافة.

عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ في الشعبة الأدبي 6 آلاف و462 طالبا، وشعبة علمي علوم 16 ألفا و920 طلاب، وشعبة علمي رياضة 1920 طالبا.