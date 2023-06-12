عاجل.. وصول أسئلة امتحانات التربية الدينية والوطنية إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية والبابل شيت، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأثنين 12 يونيو، في أولى أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكده علي التحقق قبل فتح صناديق الأسئلة من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة ، وإجراء محضر الفتح، كما وجه بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.

التعليم بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين في امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا بتسليم الطالب ورقة الاسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.