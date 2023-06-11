«تعليم الأقصر» تعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر عن الانتهاء من استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي تنطلق غدا الإثنين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية

وأكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نحو 7000 ألف طالبا وطالبة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 22 لجنة أساسية، مؤكدا أنه تم تجهيز 18 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

تشكيل غرفة العمليات الرئيسية

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنيا التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

الاحتياطات اللازمة

وفي سياق متصل، شارك الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمديرية اجتماعاً عن بعد مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتناول أبرز الاستعدادات والإجابة على التساؤلات وأخذ الاحتياطات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة والمزمع بدايتها غداً الإثنين بجميع محافظات الجمهورية.