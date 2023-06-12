وزير الإنتاج الحربي يُحيل رئيس القطاع الإداري بـ«مصنع 99» للتحقيق

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة بشركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، إحدى الشركات التابعة للوزارة وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي يتم إصدارها خلال الجولات الرسمية.

رافق وزير الإنتاج الحربي، خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج

وعقب وصول الوزير لمقر الشركة، توجه مباشرة لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة وذلك حرصاً على متابعة انتظام لعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

وأثناء الجولة التفقدية لاحظ وزير الدولة للإنتاج الحربي تواجد بعض خامات التصنيع في أماكن غير المخصصة لها كما لاحظ أيضاً عدم نظافة الطرق الداخلية بالشركة وبناء عليه قرر تحويل رئيس القطاع الإداري بالشركة للتحقيق.

النهوض بالعمل والإنتاج

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل شركة أو وحدة لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة.

وحرص الوزير خلال الجولة التفقدية على التواصل مع العاملين بشكلٍ مباشر والاستفسار عن سير العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل، مؤكداً أن العاملين هم عصب العملية الإنتاجية قائلاً: «أنتم حجر الزاوية بالنسبة لنا، والجميع يعمل على توفير كافة احتياجاتكم بداية من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة، لذا علينا جميعا العمل بكل جد للنهوض بالإنتاج الحربي والذي يعد أحد أهم أذرع الدولة الصناعية على المستوين العسكري والمدني».

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية هي الزيارة المفاجئة الثانية حيث كانت الزيارة الأولى في مارس 2023 وهو ما يؤكد حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على متابعة كافة المستجدات والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية أولاً بأول.

توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية

وأضاف أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق، وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.