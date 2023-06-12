جودي كومر أفضل ممثلة مسرحية في حفل توزيع جوائز توني الـ76

أسدل الستار خلال الساعات الماضية على النسخة الـ76 من حفل توزيع جوائز توني المسرحية، للاحتفاء بأفضل المسرحيات التي تم تقديمها في برودواي على مدار العام، وهي الجائزة التي توازي جوائز أوسكار السينمائية ولكن في المسرح، وشهد الحفل توزيع جوائز الفائزين في 26 فئة، مع تقديم عروض موسيقية حية للعديد من كبار المرشحين.

وحصل العرض المسرحي «Kimberly Akimbo» على جائزة أفضل عرض موسيقي، ولكنها ليست الجائزة الوحيدة للعرض المسرحي، ولكنه حصد 4 جوائز أخرى، بينما حصل عرض «Leopoldstadt» على جائزة أفضل عرض مسرحي، بجانب 3 جوائز أخرى، وذهبت جائزة توني لأفضل إحياء لمسرحية لـ«Topdog/Underdog».

باتريك ماربر أفضل مخرج.. ومايكل أردين أفضل مخرج مسرحية موسيقية

وفاز مايكل أردين بجائزة أفضل مخرج مسرحية موسيقية، وفي فئة أفضل مخرج مسرحي ذهبت الجائزة لباتريك ماربر عن مسرحية Leopoldstadt.

وحصل الممثل شون هايز على جائزة أفضل ممثل مسرحي عن أدائه في مسرحية «Good Night»، أما جائزة لأفضل ممثل في مسرحية ذهبت لـ براندون أورانويتز عن «Leopoldstadt»، وحصل على جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية استعراضية غنائية جي. هاريسون جي عن دوره في «Some Like It Hot»، وحصل أليكس نويل على جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية عن دوره في «Shucked».

وذهبت جائزة توني لأفضل ممثلة مسرحية لـ جودي كومر عن مسرحية «Prima Facie»، جائزة توني لأفضل ممثلة في عمل مسرحي لـ ميريام سيلفرمان عن «The Sign in Sidney Brustein's Window»، وأفضل ممثلة في دور رئيسي في مسرحية موسيقية فيكتوريا كلارك عن «Kimberly Akimbo» وعن نفس المسرحية، حصلت بوني ميليجان على جائزة توني لأفضل أداء لممثلة في مسرحية موسيقية.