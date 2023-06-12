3824 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

انطلقت امتحانات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء، منذ قليل، لأداء امتحاني التربية الدينية والوطنية، إذ أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة بلغ 3824 طالبًا، موزعين على 15 لجنة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الاثنين 12 يونيو لمدة يومين، بالنسبة للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو، يتخللها عطلة عيد الأضحى، وبعدها يعود الطلاب لاستكمال الامتحانات.

هدوء في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

وشهد محيط اللجان هدوء تاما، وتواجد لأولياء أمور الطلاب، بنين وبنات، بعيدا عن اللجان بمسافة قدرت بنحو 200 متر، قامت قوات الشرطة على إثر ذلك بعمل كردون أمني، لمنع الاقتراب من اللجان.