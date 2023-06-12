«معلومات الوزراء»: الاستثمار في التنوع البيولوجى يحد من الاحتباس الحراري

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي يعتبر من الوسائل الفعالة للحد من الاحتباس الحراري و التغير المناخي، حيث يساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية الصحية والمستدامة، والتي تعد ضرورية لاستمرار حياة الإنسان والكائنات الحية على الأرض، وهو يشمل عدة مجالات: مثل «حماية المساحات الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي، وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، وتطوير تقنيات وحلول جديدة تساعد على تحسين الاستخدام الفعال للطاقة والموارد، وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة المتجددة».

الاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي مفيد للمستثمرين

وأشار المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أنّ الاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي مفيد للمستثمرين؛ لأنه يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة الخضراء، كما يحد من تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد.

41% من المستثمرين يسعون للاستثمار بشكل كبير في التنوع البيولوجي

في هذا الصدد، قامت شركة «روبيكو» بإجراء استطلاع لرأي المستثمرين في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا، على حجم عينة بلغ 300 مستثمر؛ بهدف التعرف على مدى استعدادهم للاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي، و41% من المستثمرين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا أكدوا أنهم يسعون للاستثمار بشكل كبير في التنوع البيولوجي للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.