«الكهرباء»: تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة 2%

قالت الدكتورة هالة رمضان مدير الإدارة الاستراتيجية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة بهدف الوصول إلى نسبة 24% من الطاقة المتجددة، ويجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، ومصر تستهدف من 5 إلى 8% من السوق العالمية فيه.

محطة بنبان قدرتها 1465 ميجاوات

وأضافت «رمضان» في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مشروعات طاقة متجددة على مستوى إفريقيا والعالم وهناك تنمية للقطاع الخاص، لافتة إلى أن محطة بنبان قدرتها 1465 ميجاوات، وجرى إنشاؤها من خلال 32 شركة، وهي في الترتيب الثالث على مستوى العالم، وكانت رسالة للعالم أننا نستطيع تجميع مستثمرين ولدينا سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وجرى الحصول على موافقات بارتفاع التوربينات لزيادة سرعة الرياح لإنتاج مزيد من الطاقة.

وأشارت الدكتورة هالة رمضان، إلى أن وزارة المالية، أصدرت قرارا بتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة 2% من الرسوم المقررة.

أكدت وجود 2.2 مليار دولار لإنشاء مثل هذه المشروعات، موضحة أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ولدينا خطط واضحة واستراتيجيات تعمل الوزارة على تنفيذها، بمشاركة كل مؤسسات الدولة المعنية بالطاقة.

مصنع السخنة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أشارت إلى أن مصنع السخنة لإنتاج الهيدروجين الأخضر هو مشروع تجريبي قدرته 100 ميجاوات كنموذج تجريبي لإنتاج الهيدروجين، والحكومة على دراية بأهمية الطاقة المتجددة، مؤكدة أنه جرت إتاحة 26 ألف كيلومتر مربع في الصعيد لتنمية مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.