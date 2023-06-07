«الطاقة المتجددة»: ننفذ أكبر مشروع لطاقة الرياح باستثمارات إماراتية

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إنَّ توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات للبدء في إنشاء مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجا وات وبتكلفة استثمارية 10 مليارات دولار، والتي شهدها رئيس الوزراء، يعد تجسيدا للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتي تمتد في كافة قطاعات التنمية.

الخياط: العديد من المشروعات بمجال الطاقة المتجددة بين مصر والإمارات

وأضاف «الخياط» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» للإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أنَّ العديد من المشروعات والتعاون يمتد لأكثر من قطاع بين مصر والإمارات، خاصة بمجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

قدرة إنتاجية غير مسبوقة للمشروع

تابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، أنَّ القدرة الإنتاجية للمشروع الجديد غير مسبوقة على المستوى العالمي، قائلاً «أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح عالمياً يتم إنشاؤه في منطقة واحدة ومجمع واحد ويتم ربطه بالشبكة الكهربائية الموحدة».

أوضح أنَّ موقع المشروع بالصحراء الغربية في منطقة غرب سوهاج، والتي تم إضافتها لمنطقة مجمع الطاقة المتجددة بإجمالي مساحة أكثر من 9 آلاف كيلو متر مربع؛ سيخصص منها 3 آلاف كيلو متر لإنشاء مجمع إنتاج طاقة الرياح.