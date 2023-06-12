بدء امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة بأسيوط

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في أسيوط، اليوم الاثنين، إذ يؤدي 30 ألف طالب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في 89 لجنة على مستوى إدارات المحافظة، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش.

تواجد أمني مكثف

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تواجدها على أبواب لجان الامتحانات، وبمحيط الأسوار ووضع حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع توقف السيارات، ونشر الخدمات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفقد اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، الخدمات الأمنية للاطمئان على تأمين اللجان، وكذلك تفقد الأكمنة الشرطية الثابتة والمتحركة داخل مدينة أسيوط.

استعدادات محافظة أسيوط

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استعددت لاستقبال الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة من خلال رفع الاشغالات من محيط لجان الامتحانات ورفع الباعة والقمامة وإنارة أعمدة الانارة وتزويد اللجان بالإضاءة الكافية، وتوفير مصدر بديل للكهرباء وتزويد اللجان بالمراوح والمبردات للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعقد غرفة عمليات مستمرة لرصد أي مشكلات تواجه سير الامتحانات وسرعة حلها.