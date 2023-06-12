رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بدء امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
09:33 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
طلاب الثانوية العامة بأسيوط

طلاب الثانوية العامة بأسيوط

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في أسيوط، اليوم الاثنين، إذ يؤدي 30 ألف طالب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في 89 لجنة على مستوى إدارات المحافظة، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش.

تواجد أمني مكثف 

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تواجدها على أبواب لجان الامتحانات، وبمحيط الأسوار ووضع حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع توقف السيارات، ونشر الخدمات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفقد اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، الخدمات الأمنية للاطمئان على تأمين اللجان، وكذلك تفقد الأكمنة الشرطية الثابتة والمتحركة داخل مدينة أسيوط.

استعدادات محافظة أسيوط 

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استعددت لاستقبال الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة من خلال رفع الاشغالات من محيط لجان الامتحانات ورفع الباعة والقمامة وإنارة أعمدة الانارة وتزويد اللجان بالإضاءة الكافية، وتوفير مصدر بديل للكهرباء وتزويد اللجان بالمراوح والمبردات للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعقد غرفة عمليات مستمرة لرصد أي مشكلات تواجه سير الامتحانات وسرعة حلها.

اقرأ المزيد:

«التنمية المحلية» تدعم التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية في أسيوط

محاكمة 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط بتهمة الاستيلاء على أسلحة نارية

إزالة 163 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط يعلن الاستعداد لاستقبال وفد سفراء الاتحاد الأوروبي
بقلم حسن عبد النعيم