مع بدء امتحانات الثانوية العامة.. 10 نصائح من «الأزهر» لتيسير المذاكرة

قدّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على المذاكرة، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وجاءت النصائح لطلاب الثانوية العامة مع بدء امتحاناتهم 2023، كما يلي.

1- استعن بالله عند بدء المذاكرة.

2- نم مبكرًا وابدأ المذاكرة بعد الفجر.

3- اختر مكانًا مناسبًا بعيدًا عن الضوضاء.

4- هيئ جوًا يساعدك على التركيز.

5- اشغل نفسك بما يفيدك.

6- ضع هدفًا تحققه في نهاية المذاكرة.

7- استعن في مذاكرتك بالخرائط الذهنية.

8- لا تقارن نفسك بغيرك.

9- ثق بنفسك وبقدراتك في تحقيق هدفك.

10- احتسب وقت المذاكرة واخلص نيتك لله.

امتحانات الثانوية الأزهرية

من ناحية أخرى، يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية 2023، اليوم، امتحان مادة الاستاتيكا، ووفقا لجدول الامتحانات الذي أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا ويستمر الامتحان لمدة ساعتين حتى الحادية عشرة صباحا.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق، أنّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 141 ألفا و509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.