قطار أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 ينطلق غدا.. نصائح مهمة للطلاب

ينطلق غداً الاثنين أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وفقاً للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبا وطالبة، وعدد لجان الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي انتهاء كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة غداً في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع، مشيرًا إلى أنَّ هذه المواد نجاح ورسوب لابد أن يحصل الطلاب 50% من الدرجة الكلية للمادة وإلا يدخل الدور الثاني.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023

ووجه الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة لامتحانات الثانوية العامة وحل الامتحانات:-

- ثقة الطالب بنفسه وبقدراته علي اجتياز الامتحانات بتفوق، وتجنب التفكير السلبي.

- التوقف التام عن استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات الا فيما هو مفيد.

- عدم التأثر بما قد يشعر به من نسيان المعلومات لأن ذلك إحساس نفسي كاذب وليس حقيقي.

- الحرص على النوم يوميًا لمدة لا تقل عن 6 ساعات ولا تزيد على 8 ساعات.

- الحرص على تناول الغذاء الصحي المتوازن والعصائر الطبيعية مما ينشط عمل الذاكرة لديه.

- التركيز بشكل خاص علي المواد ذات الدرجات الأكبر والوزن النسبي الأكبر في المجموع مثل اللغة العربية، وكذلك على المواد التي يشترط قبول الطالب ببعض الكليات حصوله على حد أدنى من الدرجات فيها مثل مواد اللغات.

- التركيز بشكل خاص في المراجعة على الأجزاء التي تواجه الطالب مشكلات في فهمها.

- الحرص على حل أسئلة المقال القصير في حدود الإجابات المطلوبة، بما يناسب المساحة المتاحة لها في ورق الإجابة دون زيادة.

- الوعي بأن أسئلة الاختيار من متعدد تغطي جميع أجزاء المنهج، وبالتالي على الطالب عدم ترك أجزاء كبيرة من أي مقرر دون مذاكرة.

- عدم ترك أي سؤال مقال قصير لا يعرفه دون إجابة حتى لو جاءت بشكل مقارب لما هو مطلوب.

- التأني في فهم أي سؤال وعدم التسرع في الإجابة عليه.

- البدء بحل الأسئلة السهلة قبل الأسئلة الصعبة.

- عدم الرجوع الي كتيبات المفاهيم في كل سؤال بل عليه الاستعانة بها فقط في الأسئلة التي يحتاج إليها.

- توفير وقت كاف لمراجعة الإجابات سواء في البابل شيت أو ورق الإجابة.