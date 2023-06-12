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عاجل.. وزير الشباب يستقبل بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة (صور)

كتب:

ماهر هنداوي
10:41 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
وزير الشباب خلال استقباله بعثة الأهلي

وزير الشباب خلال استقباله بعثة الأهلي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي اليوم في مطار القاهرة الدولي، عقب تتويج فريق النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تغلّبه على الوداد المغربي بمجموع المباراتين بـ3 أهداف مقابل هدفين.

 

وأكد الوزير أنّ الدولة المصرية تقدم الدعم لمختلف الأندية المصرية، خاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لجميع الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنّ الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها في مكانة عالمية متميزة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.