وزير الرياضة للاعبي المشروع القومي للموهبة: دعمنا لكم لن يتوقف

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، في مركز الابتكار الشبابي والتعلم، لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب «رفع الأثقال، والجودو، والملاكمة، ألعاب القوي، والمصارعة»، وذلك في إطار الدعم والمتابعة الدورية لأبطال المشروع، بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور أحمد جمعة، معاون الوزير، والدكتور محمد حمدي، مدير عام الموهبة.

في كلمته للاعبي المشروع، قال الوزير: «انتوا مشروع مصر اللي بدأ وهيستمر واحنا معاكم وخلفكم دائمًا، فهو من أهم المشروعات التي تمثل اهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وصقلها وتدريبها وتمثيل المنتخبات القومية، استعدادًا للأوليمبياد، ندعم ونؤازر أبطالنا المصريين من الألعاب الفردية والجماعية، ورعاية الأبطال من النواحي الصحية والمادية والاجتماعية نأخذها في الاعتبار سواء من خلال الوزارة أو الشراكة مع القطاع الخاص».

صبحي: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو صناعة أبطال أولمبيين

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطال رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا على المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وخلال اللقاء، وجّه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ومدربيهم، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على الجهود المكثفة والمستمرة مع الاتحادات، وأيضًا برامج الرعاية المدرجة لهم.

اكتشاف ورعاية الموهوبين في 9 ألعاب

وتُنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «الملاكمة، والمصارعة، والجودو، والتايكوندو، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة اليد، ورفع الأثقال»، إضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.