إبحار 92 مركب صيد من البرلس بعد هدوء حركة الأمواج

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 92 مركب صيد كبيرة أبحرت داخل مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن حركة الأمواج في معدلاتها الطبيعية، ما يسهم في مزيد من إبحار المراكب.

إبحار 92 مركب صيد بسواحل البرلس

وأشار رئيس الجمعية لـ«الوطن»، إلى أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم من بينها 33 مركبا من نوع «القنار»، والتي تبحر لمدة 9 أيام ثم تعود إلى سواحل البرلس مرة أخرى، لافتاً إلى أن تلك المراكب يكون من بين طاقمها البحري 11 صياداً.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الإثنين

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم سجلت نحو 11 كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، ونسبة الرطوبة 45%، وسجلت درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 22.