القبض على 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا – كفر سعد – كفر البطيخ) ، وقسمى شرطة (أول دمياط – رأس البر).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .