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«الداخلية» تضبط 120 طربة «حشيش» مع 3 أشخاص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
11:29 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام -مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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