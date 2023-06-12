ضبط عامل تعدى على ابن عمه بسبب خلافات عائلية في المطرية

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجني عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ مصاب بحروق بالذراع الأيسر)، وبسؤاله اتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها بنزين وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.