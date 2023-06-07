تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في المطرية 15 يوما.. «هاتف محمول وراء الجريمة»

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس أحد الأشخاص لاتهامه بقتل صديقة في منطقة المطرية بسبب خلافات على هاتف محمول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

خلافات أشعلت الجريمة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد صديقه بدائرة القسم بعد حدوث خلافات بينهما بسبب هاتف محمول اختفى أثناء تواجد المتهم في منزل الضحية فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى استلال سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عددا من الطعنات.

صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور بعد تلقي البلاغ إلى مكان الجريمة، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه، قال أيمن محفوظ المحامي لـ«الوطن»، إن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقًا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة، وأطلق عليه الرصاص وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.