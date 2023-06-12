«الشيوخ» يهنئ «الأهلي» ببطولة أفريقيا: اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا واستحقوا اللقب

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

مجلس الشيوخ

وقال المستشار عبدالرازق، إنّ الفوز بالبطولة يعكس جهودا كبيرة وعمل مخلص لشباب مصر المخلصين، مشيدا بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني، ليس في المباراة النهائية فقط، لكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنيا للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية و للرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.